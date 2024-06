Vaga de calor em Itália: temperaturas deverão atingir os 42 graus Celsius

De euronews

A partir do fim de semana, uma vaga de calor está a espalhar-se pela península italiana.

PUBLICIDADE

A partir deste fim de semana, prevê-se que as temperaturas atinjam os 34 graus Celsius nas regiões do norte, cerca de 35 graus nas zonas centrais e 40 graus no sul. O pico, 42 graus Celsius, é esperado na Sicília.

Após uma recente vaga de chuvas, o sol está de regresso e as temperaturas vão subir, com uma variação de até 15 graus em algumas zonas de Itália, tornando o calor potencialmente perigoso.

Mas no sul, as pessoas estão habituadas ao calor e sabem como lidar com ele. "Os que trabalham têm de suportar o calor. Estamos em julho, vai estar quente como todos os anos. Como se tolera? Eu trabalho numa loja, por isso utilizo o ar condicionado, como comida fresca e tento aguentar", disse Fabio Sepe, residente em Nápoles.

As autoridades locais de Nápoles estão a preparar-se para a vaga de calor que se aproxima neste fim de semana. Um sistema de mensagens via telemóvel será ativado com informação útil para lidar com o calor. A prioridade são as pessoas mais vulneráveis, sobretudo os idosos que acorrem ao hospital com mais frequência devido ao calor.

"Aumentámos o horário de disponibilidade, das 8h às 20h, sete dias por semana, para os códigos de baixa complexidade nas salas de emergência. Além disso, garantimos a disponibilidade de unidades de cuidados continuados à noite e durante as férias", declarou Ciro Verdoliva, diretor-executivo da Agência de Saúde de Nápoles.