Carla Bruni-Sarkozy é acusada de adulteração de testemunhas no âmbito do escândalo financeiro da campanha do seu marido Nicolas Sarkozy, que envolveu os fundos de Kadhafi. Foi libertada sob fiança com restrições de contacto, excluindo o marido. Prestou esclarecimentos durante o interrogatório.

Carla Bruni-Sarkozy foi acusada de ter alegadamente pressionado uma testemunha que acusou o ex-presidente Nicolas Sarkozy de ter recebido financiamento ilegal da Líbia para a sua campanha eleitoral.

A ex-supermodelo e primeira-dama francesa Bruni-Sarkozy foi colocada sob vigilância judicial na terça-feira, o que incluiu a proibição de contacto com todos os envolvidos no processo, com exceção do seu marido, de acordo com as autoridades.

As acusações contra Bruni-Sarkozy incluem a adulteração de testemunhas e a participação numa associação criminosa com tentativa de fraude para enganar os magistrados que investigam o seu marido por suspeita de ter recebido fundos ilegais durante a sua campanha para as eleições presidenciais de 2007, disse o funcionário.

A testemunha envolvida, Ziad Takieddine, é central na investigação de que Sarkozy recebeu milhões em pagamentos ilegais do regime do então presidente líbio Moammar Gaddafi.

O advogado de Bruni-Sarkozy não respondeu aos pedidos de comentário. Depois de ter sido interrogada pela polícia em maio, os seus advogados disseram que ela forneceu "esclarecimentos e explicações úteis", mas não fizeram mais declarações.

Os problemas de Sarkozy continuam

Nicolas Sarkozy, presidente de França de 2007 a 2012, já foi condenado em dois outros processos judiciais. Negou vigorosamente qualquer irregularidade em todos os casos.

Em fevereiro, um tribunal de recurso de Paris confirmou uma sentença de culpa contra o antigo presidente por financiamento ilegal da campanha eleitoral na sua fracassada candidatura à reeleição em 2012. Sarkozy foi condenado a um ano de prisão, dos quais seis meses foram suspensos.

Os advogados de Sarkozy recorreram para o mais alto tribunal de França. Com o recurso pendente, Sarkozy não pode ser preso de acordo com a lei francesa.

Foi acusado de gastar quase o dobro do montante máximo legal de 22,5 milhões de euros na sua candidatura à reeleição, que perdeu para o socialista François Hollande.

Num processo separado, em 2021, Sarkozy, 69 anos, foi considerado culpado de corrupção e tráfico de influências.

É o primeiro antigo presidente francês da história moderna a ser condenado com pena de prisão por atos praticados durante o seu mandato.

Sarkozy retirou-se da vida política ativa em 2017.