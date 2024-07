As visitas do primeiro-ministro húngaro a Moscovo e Pequim, nas últimas duas semanas, foram amplamente condenadas.

PUBLICIDADE

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, condenou na quinta-feira as viagens de Viktor Orbán a Moscovo e a Pequim, numa suposta "missão de paz", sugerindo que os outros líderes europeus lhe deveriam virar as costas.

Durante a abertura da cimeira da Comunidade Política Europeia, no Palácio de Blenheim, no sul de Inglaterra, Zelenskyy avisou os outros 46 líderes europeus presentes que o Presidente russo Vladimir Putin "pode aproximar-se de vós" numa tentativa de "vos tentar ou pressionar, de vos chantagear, para que um de vós traia os outros".

O líder ucraniano não mencionou o nome do seu homólogo húngaro durante o seu discurso de 10 minutos, mas as suas observações deixaram claro quem era o seu alvo.

"Se alguém na Europa tenta resolver questões nas costas dos outros ou mesmo à custa de outros, se alguém quer fazer algumas viagens à capital da guerra, para falar e talvez prometer algo contra os nossos interesses comuns ou à custa da Ucrânia ou de outros países, então porque devemos considerar essa pessoa?

"A UE e a NATO também podem resolver todos os seus problemas sem este indivíduo".

A cimeira no Reino Unido realiza-se duas semanas depois de Orbán, que estava a poucos dias de iniciar a sua presidência rotativa de seis meses do Conselho da UE, se ter deslocado a Moscovo para falar com Putin sobre a guerra na Ucrânia. De seguida, viajou para Pequim para conversações semelhantes com o presidente Xi Jinping.

As viagens, que Orbán declarou serem uma "missão de paz", foram fortemente condenadas por outros líderes da UE, que não se reúnem com Putin desde abril de 2022 devido à sua invasão total e não provocada da Ucrânia.

O governo húngaro insistiu que as viagens foram feitas numa base puramente bilateral e que Orbán não representava o bloco, mas o uso do logótipo da presidência húngara da UE deixou alguma ambiguidade.

No início desta semana, a Comissão Europeia anunciou que os seus comissários iriam boicotar as reuniões informais do Conselho organizadas pela presidência húngara e enviar funcionários superiores.

Viktor Orbán visita Vladimir Putin em Moscovo Alexander Zemlianichenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Ursula von der Leyen, a chefe da Comissão Europeia que assegurou na quinta-feira um segundo mandato de cinco anos à frente do executivo da UE, também atacou Orbán no seu discurso perante o Parlamento, descrevendo as suas controversas viagens como "nada mais do que uma missão de apaziguamento".

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que participou na cimeira do Palácio de Blenheim na quinta-feira, disse à Euronews que "o ambiente na sala era muito respeitoso".

"Posso dizer-vos que aqueles que usaram da palavra foram muito claros quanto à determinação de apoiar a Ucrânia durante o tempo que for necessário".

Michel também reiterou que "a presidência rotativa não representa a UE nos assuntos externos" e que "a UE tem uma posição muito clara" para apoiar a Ucrânia "durante o tempo que for necessário".

O Taoiseach irlandês, Simon Harris, também sublinhou aos jornalistas que o Conselho Europeu "está absolutamente unido" no seu apoio à Ucrânia.

"O presidente Zelenskyy terá manifestado, na sua intervenção inicial, as suas opiniões relativamente a estas questões. "Mas eu partilho essas opiniões. Atualmente, existe uma guerra no continente europeu.

PUBLICIDADE

"É mais importante do que nunca que a Europa fale a uma só voz, em termos de defesa da democracia, da soberania e da integridade territorial".

Orbán reiterou, à chegada à cimeira, que se tinha representado a si próprio e não à UE, durante as suas viagens às capitais russa e chinesa. "A isso chama-se liderança política", afirmou.

Questionado sobre a condenação de que foi alvo, Orbán disse que outros países europeus "são mais pró-guerra" do que o seu.

"Acreditam que podem destruir militarmente os russos. Eu não penso assim, porque acho que não há solução para este conflito no campo de batalha. Eles esperam que sim, mas eu não acredito de todo, porque conheço os russos, conheço a União Soviética, conheço os ucranianos, pertenço a um país vizinho.

PUBLICIDADE

"A solução não está no campo de batalha. A solução é uma mesa de negociações. Uma mesa de negociações de cessar-fogo. Mas é isso que tento convencer-lhes. Mas, sabe, isso leva tempo".