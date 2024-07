De Euronews

Quatro anós após a saída tumultuosa da UE, o novo primeiro-ministro britânico garantiu que o Reino Unido será "um amigo e parceiro" de Bruxelas que se foca nos "valores" partilhados. Na Cimeira da Comunidade Política Europeia, estiveram, entre outros, Scholz, Macron, Meloni e Zelenskyy.

O recém-eleito primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, recebeu 45 líderes europeus em Woodstock, cerca de 100 quilómetros a noroeste de Londres, para uma cimeira centrada na reparação das relações entre a União Europeia e o Reino Unido.

"Queremos trabalhar com todos vós para restabelecer as relações, redescobrir os nossos interesses comuns e renovar os laços de confiança e de amizade que dão brilho ao tecido da vida europeia", afirmou Starmer no Palácio de Blenheim, local do quarto encontro da Comunidade Política Europeia.

"Hoje reiniciamos as nossas relações com a Europa", escreveu Starmer na rede social X, acompanhando a frase com um vídeo do momento em que recebeu os convidados do evento.

Nesta cimeira marcam presença, entre outros, o chanceler alemão Olaf Scholz, o presidente francês Emmanuel Macron, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, o primeiro-ministro polaco Donald Tusk e o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.

O governo de centro-esquerda de Starmer tem como objetivo reconstruir os laços com a UE, danificados por anos de tensão a propósito da saída tumultuosa do Reino Unido da União Europeia em janeiro de 2020 com a concretização do Brexit.

Uma das principais prioridades é um novo pacto de segurança entre o Reino Unido e a UE, que Starmer espera conseguir em breve.

“Estamos confiantes de que um novo capítulo será aberto com o Reino Unido”, disse o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, à chegada à cimeira.

O Reino Unido planeia colaborar mais estreitamente com a agência europeia de polícia, a Europol, para combater o contrabando de seres humanos, como parte das medidas para reforçar a segurança nas fronteiras, na sequência da decisão de Starmer de pôr de parte o plano polémico e não concretizado dos conservadores de enviar os migrantes que chegam ao Reino Unido de barco para o Ruanda.

Ucrânia na agenda

A guerra na Ucrânia está entre os temas principais da agenda, com Starmer a chamar para o discurso Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial, nascido no Palácio Blenheim, local da cimeira.

"É, evidentemente, o local de nascimento de Winston Churchill. E nós defendemos os valores que ele encarna em todo o mundo, a liberdade e a democracia - sim, claro -, mas também a coragem e a determinação na sua defesa.", vincou Starmer.

"E a tarefa é urgente porque a nossa segurança está em risco todos os dias. A Ucrânia luta para proteger não só o povo ucraniano, mas também o povo europeu. "

"Hoje, quando uma nova tempestade se abate sobre o nosso continente, escolhemos enfrentá-la com esse mesmo espírito, e escolhemos enfrentá-la juntos. E é essa a escolha do governo que lidero...", concluiu.