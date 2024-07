Foi também abordada a potencial aplicação da Inteligência Artificial no domínio do Direito. Não se sabe ao certo quantos ministros da UE estiveram presentes na reunião de Budapeste.

O Ministro da Justiça da Hungria, Bence Tuzson afirmou que a Europa precisa de ser sacudida não só em termos económicos, mas também em termos jurídicos, com a legislação da UE a apoiar a competitividade e a tornar o processo legislativo e as leis mais transparentes.

Foi também analisada a potencial utilização da Inteligência Artificial (IA) no domínio do Direito, por exemplo, para ajudar a entender as regras jurídicas da União Europeia (UE), muitas vezes opacas. Nesse sentido, foi lançado um projeto na Hungria.

“Se alguém tiver um problema jurídico, a IA pode responder-lhe indicando qual a lei a aplicar, qual a literatura de base, qual a jurisprudência, pelo que pode ser uma grande ajuda para o mundo jurídico”, disse Bence Tuzson, sublinhando que as decisões têm sempre de ser tomadas por humanos. A IA pode contribuir para o desenvolvimento dos direitos fundamentais, mas não deve limitar a sua aplicação, vincou.

Recentemente, vários países indicaram que o primeiro-ministro húngaro será representado nas reuniões informais em Budapeste a um nível inferior ao dos ministros, devido à sua forte divergência em relação à posição comum da UE sobre a guerra na Ucrânia.

Na segunda-feira, 10 dos 27 ministros da UE estiveram presentes na reunião dos ministros do Interior na capital húngara. Não foi indicado um número exato para a reunião dos ministros da Justiça, mas como as duas tiveram lugar no mesmo local, presume-se que a representação tenha acontecido em proporções semelhantes.

Nos próximos dias, a presidência húngara organizará uma reunião informal dos ministros da Saúde da UE em Budapeste.

O encontro dos ministros dos Negócios Estrangeiros será realizado em Bruxelas, com o Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança a explicar que os Estados-Membros criticam a posição da Hungria em relação à Ucrânia. Josep Borell afirmou que a decisão é uma “consequência simbólica” da viagem do primeiro-Ministro Viktor Orbán a Moscovo, no início do mês, para se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin sobre a Ucrânia, sem a aprovação dos seus parceiros da UE.