Empresa de bicicletas elétricas VanMoof declara falência

De Euronews

A startup holandesa lançada em 2009 nunca deu lucro e estava à procura de novos capitais.

Um tribunal holandês declarou a falência do fabricante de bicicletas elétricas VanMoof, informou a empresa num comunicado.

Os administradores judiciais tentarão vender os ativos a um terceiro que pretenda continuar o trabalho da empresa.

A VanMoof foi fundada por dois irmãos holandeses e foi apresentada como uma das "empresas de crescimento mais rápido da Europa".

O fabricante de bicicletas arrecadou centenas de milhões de euros em 2020 e 2021, à medida que mais pessoas se voltaram para o ciclismo durante a pandemia.

A empresa garantiu que suas bicicletas permanecerão funcionais e que tentará manter o aplicativo online.

De momento, não é possível efetuar reparações nos Países Baixos e a empresa está a estudar o impacto da falência holandesa noutras entidades jurídicas.

As bicicletas elétricas custam a partir de cerca de 2 mil euros. Têm a cablagem e a bateria integradas no interior do veículo.