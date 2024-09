Novos drones à prova de interferências estão a ser utilizados na guerra na Ucrânia. Eis as últimas novidades sobre o seu funcionamento e a forma como poderão vir a ser utilizados no futuro.

Os russos estão a utilizar um novo tipo de drone contra os ucranianos, no âmbito de uma ofensiva em curso em Kursk, que, segundo eles, torna "impotentes os sistemas de guerra eletrónica".

Andrei Nikitin, governador da região de Novgorod, na Rússia, disse no seu canal Telegram, no início deste mês, que os drones de fibra ótica chamados Príncipe Vândalo de Novgorod (KVN) estão a ser utilizados em grande escala na operação contra os ucranianos.

De acordo com James Patton Rogers, diretor executivo do Cornell Brooks Tech Policy Institute, da Universidade de Cornell, os drones modificados com visão na primeira pessoa (FPV) colocam atrás de si um fio de fibra ótica super leve enquanto voam, o que os torna "quase indetetáveis" para as equipas de informação do outro lado.

Este facto ocorre numa altura em que a guerra dos drones se intensifica entre ambas as partes. No início desta semana, os russos lançaram mais de 100 drones em várias regiões da Ucrânia, num ataque aos sistemas energéticos do país.

Entretanto, os ucranianos lançaram o que foi descrito como o seu maior ataque de drones sobre Moscovo, na semana passada, numa altura em que as tropas continuam a avançar sobre a linha russa na ofensiva de Kursk.

Como é que estes drones funcionam?

Esta imagem é do fabricante de um destes drones, a HIGHCAT, e o modelo é HGX. highcat.io Maturana Moreno, Jesus Antonio/ highcat.io

Um blogger militar ucraniano, Serhii "Flash" Beskrestnov, encontrou um dos drones russos de fibra ótica na linha da frente em março.

Descreveu-o no Telegram como um drone de visão na primeira pessoa (FPV) com um plástico estranho no topo que tinha cerca de 10,8 km de cabo de fibra ótica no interior.

O cabo de fibra ótica está no lugar onde normalmente se encontra um transcetor, que recebe e transmite sinais de rádio, noutros drones FPV.

Noah Sylvia, analista de investigação sobre tecnologias emergentes no Royal United Services Institute (RUSI), do Reino Unido, afirmou que o facto de um drone voar sem este transmissor significa que não emite quaisquer sinais de rádio que possam rastrear a localização do drone ou do seu operador.

Os especialistas conseguem identificar que os russos estão a usar fibra ótica porque, ao contrário dos drones FPV normais, os cabos fornecem um vídeo de alta qualidade ao operador, que não fica distorcido quando há interferências, disse Sylvia.

No entanto, esta tecnologia pode ter alguns inconvenientes.

Ao contrário dos drones FPV, que são leves e limitados pelo peso que podem transportar, os novos drones necessitarão de mais bateria ou de motores mais potentes para compensar o pesado cabo de fibra ótica, disse Sylvia, o que poderá tornar o seu fabrico muito mais dispendioso.

Há também o risco do peso extra tornar estes drones mais lentos e limitar o seu alcance em comparação com os drones sem cabo, disse Rogers.

Os drones FPV "podem andar rapidamente, podem fazer ângulos agudos e ser muito manobráveis e vir em ângulos que o inimigo não está a prever", disse Sylvia. "O fio limita um pouco isso".

Porque é que a Rússia os utiliza?

Em 6 de agosto, os ucranianos lançaram uma ofensiva surpresa na região russa de Kursk. A missão em curso levou os ucranianos a avançar até 35 km para dentro da linha russa, a controlar mais de 90 povoações e a capturar "centenas" de soldados, segundo o Kyiv Independent.

Parte do sucesso inicial dos ucranianos durante a ofensiva foi a utilização de diferentes tipos de guerra eletrónica que desativaram a vigilância russa, disse Sylvia, o que significou que conseguiram penetrar mais em território russo.

Uma das formas de os russos contrariarem esta situação é através da utilização maciça de drones de fibra ótica, continuou Sylvia.

"Penso que é por isso que o cabo de fibra ótica tem sido mais utilizado, porque nunca vimos os ucranianos utilizarem a guerra eletrónica num cenário de manobra como este". Noah Sylvia Investigador de tecnologias emergentes no Royal United Services Institute (RUSI) do Reino Unido

"Penso que é por isso que o cabo de fibra ótica tem sido mais utilizado, porque nunca vimos os ucranianos utilizarem a guerra eletrónica num cenário de manobra como este".

O Euronews Next contatou os militares ucranianos para saber se estão a utilizar um drone de fibra ótica semelhante na sua frota, mas não obteve resposta até à data da publicação.

A HIGHCAT, um fabricante alemão de drones, disse à Forbes este mês que desenvolveu um drone semelhante, chamado HCX, tendo em mente os desenvolvimentos na Ucrânia e que o irá demonstrar no local.

Uma descrição do drone no sítio Web da HIGHCAT diz que o HCX é "adequado para missões em áreas altamente congestionadas", ligando bobinas de fibra de vidro ao drone. Quando isso é feito, o drone pode "voar sem ser detectado" porque não emite qualquer sinal de rádio.

Se os testes forem bem sucedidos, a HIGHCAT disse àForbes que poderia iniciar a produção de até 3.000 drones por mês a partir de novembro.

Um "suplemento" para frotas robustas de drones

Ambos os lados têm drones de pequeno, médio e grande porte em seu arsenal, disse Sylvia.

Os drones de grande porte, que voam até 10.000 pés (3.048 km) ou mais, são utilizados para vigilância, interferência de GPS e captação de sinais provenientes do inimigo para o localizar.

Os drones de médio porte, que voam a "alguns milhares de pés", são usados para "escanear o terreno inimigo" ou coordenar o fogo de artilharia, disse ele.

Os drones mais pequenos, como os drones FPV, são considerados "drones kamikaze" porque são lançados diretamente contra um alvo inimigo, continuou Sylvia.

Rogers disse que ambas as forças armadas vão estar atentas ao desempenho destes drones no campo de batalha, porque se eles proporcionarem uma "vantagem tática furtiva para a Rússia", então ambos os lados vão começar a usá-los com mais frequência.

Mesmo que seja esse o caso, Sylvia acredita que os drones de fibra ótica não irão revolucionar a forma como a guerra é travada, porque os drones estão a modificar um tipo de tecnologia utilizada noutras armas, como os mísseis TOW (tube-launched, optically tracked, wire-guided) dos EUA, que fazem parte do arsenal da Ucrânia.**

Em vez disso, o que provavelmente acontecerá é que estes drones serão utilizados "como um suplemento" às já robustas frotas de drones de ambos os lados, disse.

Ainda é muito cedo para saber qual será a contra-medida contra eles, continuou Sylvia, mas ele poderia vê-los "sendo abatidos com balas, mísseis ou outros drones".

"As pessoas têm muito engenho em tempo de guerra e garanto que haverá uma contramedida para isto, se é que ainda não há", disse.

Neste momento, Rogers diz que é difícil discernir quem está em vantagem na guerra dos drones porque é um "jogo do gato e do rato" com cada lado a tentar contrariar a mais recente inovação do outro.