Sete cidades na Europa para onde não tem de voar

Se quer conhecer novos destinos, mas não deseja viajar de avião, a solução para as suas férias é simples: viaje de comboio.

Com a crescente consciência da pegada de carbono deixada pelo turismo global, as férias de comboio na Europa estão a tornar-se cada vez mais populares. Uma extensa rede ferroviária significa que o continente é facilmente acessível de comboio, e as vistas ao longo do percurso, tornam as viagens por terra memoráveis.

De norte a sul, escolhemos sete cidades fantásticas na Europa para as quais não é necessário voar.

Destino de montanha: Berna

A capital suíça, com paisagens dignas de postais, está situada nas margens do rio Aare e rodeada pela imponente beleza dos Alpes cobertos de neve. É também o lar de 6 km de galerias comerciais abrigadas, repletas de bares, cafés e lojas de artesanato. Para ter a melhor vista sobre a medieval Altstadt (Cidade Velha), suba os 344 degraus até ao topo da Catedral de Berna, a torre da igreja mais alta do país, a 101 metros.

Os comboios diretos para Berna partem de Paris e Frankfurt em 4,5 horas e meia. De Bruxelas e Londres, a viagem demora 7,5 horas com uma mudança.

Destino gastronómico: Florença

É impossível escolher apenas um destino para se comer bem na Europa, mas a encantadora cidade italiana de Florença é uma escolha destaca-se entre os destinos de dar água na boca. Com uma cozinha que privilegia os produtos locais, sustentáveis e sazonais, os petiscos toscanos, como o pão schiacciata e o bife florentino estão frequentemente nas ementas dos restaurantes. Mas, entre as opções de degustação, há ainda lugar para um tagliatelle feito com trufas e cogumelos porcini de origem local, ou massa pappardelle com javali. O fim só chega com a sobremesa e aí, sem dúvida, é tempo de dar espaço ao melhor gelato de todo o país.

Comboios noturnos chegam a Florença em 10 horas, a partir de Munique. A partir de Genebra, a viagem é inferior a 6,5 horas.

Destino cultural: Amesterdão

É fácil perceber porque é que a capital dos Países Baixos é considerada um dos polos culturais da Europa. Graças a pintores famosos como Van Gogh e Rembrandt, Amesterdão é uma cidade de arte icónica. As obras dos Mestres holandeses vivem atualmente no Rijksmuseum, já as peças de arte modernas encontram-se no Stedelijk. Mas há muito mais por descobrir, desde esculturas ao ar livre a pequenas galerias independentes.

Pode chegar a Amesterdão em 4 horas, através de um comboio direto de Frankfurt, em em pouco mais de 3,5 horas, partindo de Londres, ou em 3 horas, a partir de Paris.

Destino de sol: Sevilha

Mais a sul, Sevilha é um destino vibrante que recompensa de forma generosa quem a visita. A cidade espanhola vive mergulhada em história, com destaques arquitetónicos que vão desde a maior catedral gótica do mundo até ao requintado palácio Real Alcázar. Pode contar com um cenário soalheiro de caminhos sinuosos, tapas celestiais e dança flamenca, que dificilmente irá esquecer.

De comboio, Sevilha fica a 2,5 horas de Madrid. Uma viagem de Paris leva de 12 horas e, de Lisboa, 13 horas.

Destino arquitetónico intrigante: Colónia

Nesta cidade alemã é fascinante a mistura de antigas muralhas romanas e igrejas medievais. Os icónicos pináculos gémeos da catedral de Kölner Dom fazem parte da linha do horizonte e a vista sobre a cidade que se expande para lá da Torre Sul vale bem a subida de 533 degraus. A estrutura alberga também um dos maiores sinos do mundo, que pesa 24 toneladas.

Pode viajar de Londres para Colónia em 4,5 horas, mudando de comboio em Bruxelas. A partir de Paris, a viagem direta é de 3 horas.

Destino de vinhas exuberantes: Bordéus

Chamam-na "a capital francesa do vinho" e Bordéus exibe orgulhosamente a fama através de bonitas vinhas a perder de vista. Algumas das centenas de propriedades aristocráticas estão abertas a visitas para aprender mais sobre o processo de vinificação e prova do produto final. Se quiser ficar a conhecer ainda mais, o museu ultramoderno Cite du Vin é um local ideal a visitar, com exposições imersivas sobre o vinho e o seu património.

Bordéus está a duas horas de comboio de Paris. Pode chegar de Londres ou Amesterdão em cerca de 5,5 horas, com uma mudança, ou em 4,5 horas, a partir de Bruxelas.

Destino de grandeza imperial: Viena

A capital da Áustria é conhecida como a "Cidade da Música", graças a um legado deixado por nomes como Mozart, Beethoven, Brahms e Strauss. Visite a mundialmente famosa Musikverein, onde a Orquestra Filarmónica de Viena toca, ou explore as exposições interativas no inovador museu Haus der Musik. Em alternativa, descubra o património imperial deixado pelos Habsburgs no Palácio de Hofburg, que data do século XIII e é um dos maiores complexos palacianos do mundo.

Pode chegar a Viena a partir de Paris em 10 horas, com uma mudança, ou de Bruxelas em 11 horas. Uma viagem direta a partir de Frankfurt demora 6,5 horas.

Informação covid-19

Tenha em conta que atualmente existem restrições de viagem devido à covid-19. Dependendo do país que visitar, os restaurantes, bares e museus podem estar fechados. Verifique sempre os conselhos do governo de cada país antes de fazer quaisquer reservas.