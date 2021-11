São Petersburgo: destino incontornável para os fãs de futebol

Tamanho do texto

A cidade de São Petersburgo é muito conhecida pelos seus museus e locais de cultura, mas, nos últimos anos, a segunda maor cidade da Rússia afirmou-se com um local de eleição para grandes eventos de futebol.

A cidade acolheu sete jogos do Euro 2020 (os jogos decorreram em 2021 devido à pandemia). No total, 132752 pessoas assistiram aos jogos no estádio Gazprom Arena.

Luke Zawadzki vive nos Estados Unidos e é um grande adepto do desporto rei. Esteve em São Petersburgo durante grande parte da competição este verão. “Visitei a Rússia durante o Campeonato do Mundo de 2018 e gostei muito. Estive em Moscovo e em Kazan. Desta vez, queria visitar São Petersburgo porque me disseram que é uma cidade muito bonita. Não fiquei nada desiludido", afirmou o adepto polaco.

E acrescentou: “Estive em São Petersburgo durante duas semanas.Gostei do ambiente. Foi um pouco diferente do habitual, provavelmente por causa da Covid-19, mas, no geral, esteve tudo bem. O Arena Gazprom é um belo estádio. Estive lá para ver três jogos, Polónia-Eslováquia, Suécia-Eslováquia e Polónia-Suécia”.

São Petersburgo Pawel Maryanov

O estádio inspirado numa nave espacial

O estádio, na Ilha Krestovsky, foi desenhado por Kisho Kurokawa. O arquiteto japonês inspirou-se numa nave espacial que pousou nas margens do Golfo da Finlândia. Com capacidade para receber 68 mil pessoas, o estádio fica próximo do centro da cidade, basta percorrer três estações de metro.

O estádio deverá acolher a final da Liga dos Campeões da UEFA a 28 de maio de 2022.

Dvorkin Eduard Osipovich, responsável de Imprensa da Comissão de Cultura Física e Desporto de São Petersburgo, disse à Euronews que a cidade já começou a preparar-se para o evento.

As normas de segurança relativas à Covid-19 em vigor durante o Euro vão continuar a ser respeitadas.

O estádio de São Petersburgo A.Savin/crop by Osepu

As normas de segurança Covid-19

É possível viajar até São Petersburgo por via aérea. O aeroporto da cidade oferece ligações para a maioria dos países europeus e asiáticos. É também possível viajar até à cidade russa de comboio. Há ligações ferroviárias a partir dos países da Europa Central, do Báltico, de França, da Alemanha e da Finlândia.

A cidade de São Petersburgo faz parte do programa internacional do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) para um turismo seguro, a iniciativa Safe Travels.

A iniciativa reconhece o trabalho realizado pela cidade de São Petersburgo ao nível da implementação de normas de saúde e higiene de acordo com os Protocolos da WTTC. Uma forma de garantir que as organizações da área do turismo da cidade respeitam os padrões internacionais.