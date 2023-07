Entrada na zona euro estimula turismo croata

De euronews

Governo diz que o número de turistas cresceu 12% mas os comerciantes não estão convencidos

O turismo é essencial para a economia da Croácia, sendo responsável por cerca de 20% do Produto Interno Bruto. Depois de um período difícil, motivado pela pandemia, o setor está novamente a carburar em pleno.

De acordo com o ministério do Turismo, o número de chegadas ao país subiu 12% relativamente ao ano passado e as receitas superam as de 2019. Para o governo croata, o aumento do número de visitantes deve-se à entrada do país na zona euro e no espaço Schengen no dia 1 de janeiro.

À semelhança do que acontece no resto da Europa, os preços têm crescido nos últimos meses.

Para Zagreb, a culpa não é da entrada na zona euro, até porque o pico da inflação se registou em novembro, antes de a nova moeda entrar em vigor, e tem vindo a baixar progressivamente desde então.

A abolição das fronteiras também ajudou a aumentar o número de visitantes, particularmente os provenientes dos países vizinhos.

Apesar do otimismo e dos números apresentados por Zagreb, os comerciantes que vivem do turismo asseguram que o número de turistas baixou 20 a 30% relativamente ao ano passado e que os visitantes gastam agora menos dinheiro devido ao aumento generalizado dos preços.