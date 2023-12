Os países europeus ganham pontos no índice de passaportes.

A classificação do sítio Web de informações sobre vistos VisaGuide.World mostra que a Espanha está a avançar um pouco mais do que Singapura, que ocupava o primeiro lugar no popular Índice publicado em outubro.

O Japão, em 15º lugar, é o único país não europeu a entrar no top 20 do índice do VisaGuide.World.

A Alemanha ocupa o terceiro lugar, seguida da Itália, França, Países Baixos, Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca, República Checa, Portugal, Hungria e Luxemburgo.

A Áustria está em 16º lugar, com a Suíça, a Bélgica, a Irlanda e a Polónia a completarem o top 20.

Como é que o VisaGuide.World classifica os passaportes?

Tanto o Henley Passport Index trimestral como o VisaGuide.World's Passport Index examinam o número de destinos a que os titulares de passaportes podem aceder sem visto.

Embora seja geralmente considerado uma autoridade, o Henley ainda não publicou a sua última classificação. Em outubro, classificou Singapura em primeiro lugar, seguida do Japão e da Finlândia, França, Alemanha, Itália, Coreia do Sul, Espanha e Suécia, todos em terceiro lugar, com base apenas no número de destinos que podem visitar sem visto.

O VisaGuide.World tem em consideração outros fatores, criando uma "pontuação de importância do destino" para cada destino de viagem.

Este fator tem em conta o tipo de política de entrada que o país impõe ao passaporte, visto à chegada, visto eletrónico, visto aprovado pela embaixada, viagem sem passaporte ou entrada proibida. Também atribui pontos ao PIB do país, ao poder mundial e ao desenvolvimento do turismo.

O acesso sem visto a um país com uma pontuação elevada em termos de importância do destino confere ao passaporte mais pontos no índice do que a entrada num país com uma pontuação baixa.

Para onde podem os titulares de passaportes espanhóis viajar sem visto?

Desde dezembro, os titulares de passaportes espanhóis podem viajar para 160 países e territórios sem visto.

Embora os titulares de passaportes de Singapura possam viajar para 164 países, Espanha ganha pontos pelos muitos locais que pode visitar com apenas um bilhete de identidade no âmbito da União Europeia.

Os titulares de passaportes de Singapura têm acesso sem visto a 15 países que a Espanha não tem. Estes incluem o Burkina Faso, o Camboja, a Costa do Marfim, Cuba, o Djibuti, o Gana, a Guiné, a Indonésia, o Quénia, o Laos, Myanmar, o Ruanda, a Tanzânia, o Uganda e o Zimbabué.

Mas a Espanha pode aceder a 11 países e territórios com isenção de visto que Singapura não pode. Estes incluem as Ilhas Falkland, as Ilhas Marshall, Palau, São Tomé e Príncipe, as Seychelles, as Ilhas Salomão, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, Ucrânia e Venezuela.

A Alemanha tem acesso isento de visto aos mesmos 160 países que a Espanha (com a aceitação mútua dos dois países), mas a Espanha beneficia da facilidade de visto à chegada à Papua-Nova Guiné e ao Togo, enquanto a Alemanha tem de solicitar um visto eletrónico.