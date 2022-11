no comment

Dezenas de ativistas protestaram, este sábado, no exterior do edifício que acolhe a COP27, em Sharm el-Sheikh, no Egito.

Os manifestantes pedem justiça climática para o continente africano, defendendo que os países do sul devem ser compensados pelos países do norte, de modo a conseguirem fazer face às alterações climáticas.

"Não podemos aceitar qualquer decisão aqui sem a reparação das perdas e danos, sem que as questões dos povos indígenas sejam tidas em conta", salientou, por exemplo, o ativista ambiental chadiano, Hindou Oumarou Ibrahim.