O Pai Natal antecipou a noite de Consoada com uma viagem à selva da Amazónia com um saco cheio de prendas para distribuir pelas crianças residentes nas margens do rio Amazonas.

O mítico personagem do imaginário infantil percorreu o rio num barco a motor e o objetivo era alcançar 4.500 crianças das comunidades mais vulneráveis desta região de Manaus, no Brasil.

Este foi a 25.ª viagem organizado pelo grupo Amigos do Papai Noel, um grupo de solidariedade civil há mais de duas décadas a distribuir alegria pelas crianças do estado do Amazonas

O grupo alega já ter dado alegrias a mais de 150 mil crianças desde 1998.