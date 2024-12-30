Vídeo. Ucranianos celebram quadra festiva em zonas outrora ocupadas pela Rússia

Vestidos com trajes feitos à mão que representam anjos, diabos, pastores e reis a cantar canções de Natal, grupos de artistas voluntários espalharam-se pela Ucrânia durante a época festiva para levar o teatro tradicional ucraniano, conhecido como Vertep, a zonas outrora ocupadas pelas forças russas, algumas delas ainda se encontram ameaçadas.
O Vertep remonta ao século XVI e foi inspirado na ideia dos teatros de marionetas itinerantes que percorriam o país. Devido às suas raízes religiosas, o vertep foi suprimido durante o período soviético.
Desde que a Ucrânia declarou a independência em 1991, a tradição reacendeu-se, mas o interesse aumentou na sequência da invasão em grande escala em 2022, uma vez que muitos ucranianos procuram abraçar a identidade, a língua e as tradições que os distinguem da Rússia.