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Concurso tradicional da Ucrânia
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Vídeo. Ucranianos celebram quadra festiva em zonas outrora ocupadas pela Rússia

Últimas notícias:

Na Ucrânia, voluntários com trajes feitos à mão celebram o tradicional vertep, um teatro de Natal ucraniano, em zonas outrora ocupadas pelas forças russas.

Vestidos com trajes feitos à mão que representam anjos, diabos, pastores e reis a cantar canções de Natal, grupos de artistas voluntários espalharam-se pela Ucrânia durante a época festiva para levar o teatro tradicional ucraniano, conhecido como Vertep, a zonas outrora ocupadas pelas forças russas, algumas delas ainda se encontram ameaçadas.

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O Vertep remonta ao século XVI e foi inspirado na ideia dos teatros de marionetas itinerantes que percorriam o país. Devido às suas raízes religiosas, o vertep foi suprimido durante o período soviético.

Desde que a Ucrânia declarou a independência em 1991, a tradição reacendeu-se, mas o interesse aumentou na sequência da invasão em grande escala em 2022, uma vez que muitos ucranianos procuram abraçar a identidade, a língua e as tradições que os distinguem da Rússia.

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