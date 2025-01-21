Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Os bombeiros trabalham para extinguir um incêndio num hotel numa estância de esqui na Turquia
No Comment

Vídeo. As primeiras imagens do incêndio que matou dez pessoas numa estância de esqui na Turquia

Últimas notícias:

Um incêndio no Grand Kartal Hotel em Kartalkaya, uma estância de esqui na província turca de Bolu, causou 10 mortes e deixou 32 pessoas hospitalizadas na terça-feira.

Um incêndio devastador no Grand Kartal Hotel em Kartalkaya, numa estância de esqui na província turca de Bolu, causou 10 mortes e deixou 32 pessoas hospitalizadas esta terça-feira. O fogo começou de madrugada no restaurante do hotel.

Os hóspedes entraram em pânico e tentaram fugir, tendo duas das vítimas saltado das janelas. Alguns utilizaram lençóis e cobertores para descerem do edifício de 12 andares. O hotel estava quase na sua capacidade máxima, recebendo 234 hóspedes durante o movimentado período de férias escolares.

Kartalkaya, situada a 300 quilómetros a leste de Istambul, é um destino de inverno popular nas montanhas de Koroglu.

