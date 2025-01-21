Vídeo. As primeiras imagens do incêndio que matou dez pessoas numa estância de esqui na Turquia

Um incêndio devastador no Grand Kartal Hotel em Kartalkaya, numa estância de esqui na província turca de Bolu, causou 10 mortes e deixou 32 pessoas hospitalizadas esta terça-feira. O fogo começou de madrugada no restaurante do hotel.
Os hóspedes entraram em pânico e tentaram fugir, tendo duas das vítimas saltado das janelas. Alguns utilizaram lençóis e cobertores para descerem do edifício de 12 andares. O hotel estava quase na sua capacidade máxima, recebendo 234 hóspedes durante o movimentado período de férias escolares.
Kartalkaya, situada a 300 quilómetros a leste de Istambul, é um destino de inverno popular nas montanhas de Koroglu.