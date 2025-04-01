Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Policiais ficam ao lado de tendas enquanto as autoridades evacuam migrantes, terça-feira, 1 de abril de 2025, ao longo do rio Sena, em Paris.
No Comment

Vídeo. Autoridades francesas desmantelam acampamentos de migrantes em Paris

Últimas notícias:

As autoridades de Paris começaram a desmantelar os acampamentos de migrantes ao longo do rio Sena, recebendo críticas por despejos e realojamentos forçados.

Centenas de migrantes foram despejados de acampamentos improvisados ao longo do Sena, em Paris, na manhã desta terça-feira. Isto decorreu no âmbito de uma operação que marcou o fim da "trégua" de inverno.

A pausa anual nos despejos durante os meses mais frios terminou com a polícia a desocupar cerca de 100 tendas montadas nas margens do rio Sena, segundo a ONG Utopia 56. A organização condenou a operação, alertando que deixou os migrantes desalojados.

A retirada dos migrantes seguiu-se a uma operação semelhante que decorreu em março, quando a polícia francesa removeu 450 jovens migrantes de um centro cultural ocupado na capital.

