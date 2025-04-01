Vídeo. Autoridades francesas desmantelam acampamentos de migrantes em Paris

Centenas de migrantes foram despejados de acampamentos improvisados ao longo do Sena, em Paris, na manhã desta terça-feira. Isto decorreu no âmbito de uma operação que marcou o fim da "trégua" de inverno.
A pausa anual nos despejos durante os meses mais frios terminou com a polícia a desocupar cerca de 100 tendas montadas nas margens do rio Sena, segundo a ONG Utopia 56. A organização condenou a operação, alertando que deixou os migrantes desalojados.
A retirada dos migrantes seguiu-se a uma operação semelhante que decorreu em março, quando a polícia francesa removeu 450 jovens migrantes de um centro cultural ocupado na capital.