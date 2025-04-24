Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Adeptos do clube de futebol San Lorenzo assistem a uma missa na Paróquia de San Antonio em honra do falecido Papa Francisco, um apoiante vitalício do clube, em Buenos Aires, Argentina, a 23.04.2025
No Comment

Vídeo. Adeptos do San Lorenzo homenageiam o Papa Francisco com missa memorial

Últimas notícias:

Adeptos do clube de futebol argentino San Lorenzo reuniram-se numa capela em Buenos Aires para homenagear o Papa Francisco, um apoiante vitalício da equipa.

A missa foi realizada na Capela de San Antonio, onde os adeptos do clube refletiram sobre o profundo amor do falecido papa pelo desporto e pelos seus valores.

Francisco, que morreu na segunda-feira aos 88 anos, falava frequentemente do futebol como um símbolo de unidade e trabalho em equipa num mundo cada vez mais individualista.

Jorge Mario Bergoglio, que cresceu no bairro de Flores, passou horas a jogar futebol nas ruas e tornou-se num fervoroso adepto do San Lorenzo, um clube fundado por um padre em 1908.

O papa será sepultado na Basílica de Santa Maria Maior no sábado.

