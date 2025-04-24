Vídeo. Adeptos do San Lorenzo homenageiam o Papa Francisco com missa memorial

A missa foi realizada na Capela de San Antonio, onde os adeptos do clube refletiram sobre o profundo amor do falecido papa pelo desporto e pelos seus valores.
Francisco, que morreu na segunda-feira aos 88 anos, falava frequentemente do futebol como um símbolo de unidade e trabalho em equipa num mundo cada vez mais individualista.
Jorge Mario Bergoglio, que cresceu no bairro de Flores, passou horas a jogar futebol nas ruas e tornou-se num fervoroso adepto do San Lorenzo, um clube fundado por um padre em 1908.
O papa será sepultado na Basílica de Santa Maria Maior no sábado.