Vídeo. Alce inspeciona bombeiros do Alasca

No Alasca, um alce entrou na oficina do Corpo de Bombeiros de Anchorage e inspecionou calmamente o equipamento.

"Parecia satisfeito com o facto do equipamento ser útil no caso de um incêndio florestal. Levou as crias de volta para o seu habitat habitual sem qualquer reação", escreveram os bombeiros de Anchorage nas redes sociais.

Entretanto, do outro lado do Atlântico, uma cena rara de vida selvagem desenrolou-se na ilha sueca de Björkö. Um alce foi visto com três crias, uma ocorrência invulgar que suscitou a curiosidade do público.

Normalmente, uma fêmea de alce dá à luz uma cria e, ocasionalmente, gémeos. Os trigémeos são raros e não são considerados normais para a espécie.

Os especialistas afirmam que os alces podem ser todos dela, embora a adoção de uma mãe morta continue a ser uma possibilidade. "O seu tamanho semelhante sugere que são provavelmente irmãos", observou o Professor Göran Ericsson da SLU.