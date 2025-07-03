Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Uma mulher carrega o seu gato para fora de um edifício de apartamentos danificado após um massivo ataque aéreo russo em Odessa, Ucrânia, na quinta-feira, 3 de julho de 2025
No Comment

Vídeo. Ataques de drones russos atingem cidades ucranianas e ferem crianças

Últimas notícias:

Pelo menos cinco pessoas, incluindo duas crianças, ficaram feridas após um ataque de drones russos atingir um edifício residencial em Odessa, na manhã desta quinta-feira.

Seis apartamentos foram destruídos e outros 36 danificados, confirmou o governador de Odessa, Oleh Kiper. Imagens divulgadas pelos serviços de emergência mostram crianças, mulheres e idosos a serem retirados enquanto as chamas consumiam o prédio de vários andares.

Kiper disse que duas crianças, de seis e nove anos, foram hospitalizadas por inalação de fumo.

Entretanto, em Kharkiv, um ataque de drone na manhã de quarta-feira matou uma pessoa e feriu quatro, danificando casas e infraestruturas civis.

