Vídeo. Ataques de drones russos atingem cidades ucranianas e ferem crianças

Seis apartamentos foram destruídos e outros 36 danificados, confirmou o governador de Odessa, Oleh Kiper. Imagens divulgadas pelos serviços de emergência mostram crianças, mulheres e idosos a serem retirados enquanto as chamas consumiam o prédio de vários andares.
Kiper disse que duas crianças, de seis e nove anos, foram hospitalizadas por inalação de fumo.
Entretanto, em Kharkiv, um ataque de drone na manhã de quarta-feira matou uma pessoa e feriu quatro, danificando casas e infraestruturas civis.