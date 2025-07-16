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Medalhas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Milão Cortina 2026 durante a cerimónia de apresentação em Veneza, Itália, terça-feira, 15 de julho de 2025
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Vídeo. Veneza revela medalhas olímpicas e paralímpicas para 2026

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As medalhas oficiais dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de 2026 foram reveladas em Veneza na terça-feira e transportadas de barco até ao Palazzo Balbi, no Grande Canal.

A cerimónia foi conduzida por duas das maiores figuras do desporto italiano, Federica Pellegrini, a nadadora mais premiada do país, e a lenda paralímpica Francesca Porcellato, veterana de 13 Jogos com 15 medalhas no seu currículo.

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De acordo com a organização olímpica, "as medalhas apresentam um design único que combina duas metades que simbolizam o culminar da jornada do atleta e todos aqueles que os acompanharam ao longo do caminho".

O design das medalhas também reflete a unidade das cidades anfitriãs, Milão e Cortina.

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