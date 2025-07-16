Vídeo. Veneza revela medalhas olímpicas e paralímpicas para 2026

A cerimónia foi conduzida por duas das maiores figuras do desporto italiano, Federica Pellegrini, a nadadora mais premiada do país, e a lenda paralímpica Francesca Porcellato, veterana de 13 Jogos com 15 medalhas no seu currículo.
De acordo com a organização olímpica, "as medalhas apresentam um design único que combina duas metades que simbolizam o culminar da jornada do atleta e todos aqueles que os acompanharam ao longo do caminho".
O design das medalhas também reflete a unidade das cidades anfitriãs, Milão e Cortina.