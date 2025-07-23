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Uma mulher grita enquanto segura um cartaz que diz, "A Corrupção Aplaude", durante um protesto contra uma lei que visa as instituições anticorrupção em Kiev, Ucrânia, a 22 de julho de 2025
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Vídeo. Kiev assiste a raro protesto contra a legislação anticorrupção

Últimas notícias:

Milhares de ucranianos reuniram-se em Kiev e noutras cidades na terça-feira, num raro protesto em tempo de guerra, apelando ao presidente Volodymyr Zelenskyy que vete um projeto de lei que é visto como prejudicial aos esforços anticorrupção.

Aprovada pelo parlamento e promulgada no mesmo dia, a legislação amplia os poderes do procurador-geral sobre dois órgãos-chave: o Gabinete Nacional Anticorrupção da Ucrânia (NABU) e o Gabinete Especializado de Procuradores Anticorrupção (SAPO).

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Os críticos alertam que esta medida ameaça a independência das duas agências, podendo enfraquecer a supervisão e prejudicar a candidatura da Ucrânia à adesão à UE.

A Transparência Internacional e funcionários da UE manifestaram preocupação, enquanto os manifestantes acusaram o Governo de privilegiar a lealdade em detrimento da reforma.

A luta contra a corrupção continua a ser central para as esperanças da Ucrânia de aderir à UE e para o apoio financeiro ocidental contínuo, no contexto da guerra em curso.

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