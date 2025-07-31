Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Palestinianos correm para recolher ajuda humanitária lançada de avião em Zawaida, na Faixa de Gaza central, na quinta-feira, 31 de julho de 2025
No Comment

Vídeo. Gaza recebe ajuda aérea enquanto acesso terrestre continua limitado

Últimas notícias:

Lançamentos aéreos de ajuda internacional continuaram sobre Gaza na quinta-feira, chegando a áreas onde os civis foram instruídos a retirar-se, à medida que a insegurança alimentar no território se agrava cada vez mais.

Apesar das novas medidas israelitas destinadas a facilitar o acesso, grupos de ajuda relatam que as entregas atuais estão muito aquém do necessário. O exército israelita afirma que 220 camiões entraram em Gaza na terça-feira — menos de metade do número diário durante um recente cessar-fogo.

As Nações Unidas referem que a maior parte da ajuda está a ser intercetada por multidões desesperadas. Mais de 1.000 palestinianos foram mortos perto dos pontos de distribuição desde maio, segundo autoridades de saúde e a ONU.

Os residentes dizem que o caos e a violência em torno das entregas de ajuda mostram a dimensão da crise, com muitos a pedirem acesso seguro e estruturado a alimentos.

