Vídeo. Gaza recebe ajuda aérea enquanto acesso terrestre continua limitado

Apesar das novas medidas israelitas destinadas a facilitar o acesso, grupos de ajuda relatam que as entregas atuais estão muito aquém do necessário. O exército israelita afirma que 220 camiões entraram em Gaza na terça-feira — menos de metade do número diário durante um recente cessar-fogo.
As Nações Unidas referem que a maior parte da ajuda está a ser intercetada por multidões desesperadas. Mais de 1.000 palestinianos foram mortos perto dos pontos de distribuição desde maio, segundo autoridades de saúde e a ONU.
Os residentes dizem que o caos e a violência em torno das entregas de ajuda mostram a dimensão da crise, com muitos a pedirem acesso seguro e estruturado a alimentos.