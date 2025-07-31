Vídeo. Incêndio na Galiza queima mais de 200 hectares e obriga a retirar residentes

O incêndio na Galiza começou na tarde de quarta-feira e espalhou-se rapidamente devido às altas temperaturas e ventos fortes.
Os serviços de emergência retiraram os residentes de Valeixe e colocaram sete aldeias próximas em confinamento como medida de precaução.
Mais de 30 unidades de combate a incêndios, incluindo apoio aéreo e terrestre e a Unidade Militar de Emergência (UME), foram mobilizadas. A Proteção Civil emitiu alertas móveis a pedir calma e instruindo os residentes a seguirem as diretrizes de segurança.