INCÊNDIO - Fogo provoca pânico em A Cañiza com cem casas em confinamento
No Comment

Vídeo. Incêndio na Galiza queima mais de 200 hectares e obriga a retirar residentes

Últimas notícias:

Um incêndio florestal em A Cañiza, Pontevedra, queimou mais de 200 hectares e mantém-se o estado de emergência de Nível 2, com residentes retirados e várias aldeias em confinamento.

O incêndio na Galiza começou na tarde de quarta-feira e espalhou-se rapidamente devido às altas temperaturas e ventos fortes.

Os serviços de emergência retiraram os residentes de Valeixe e colocaram sete aldeias próximas em confinamento como medida de precaução.

Mais de 30 unidades de combate a incêndios, incluindo apoio aéreo e terrestre e a Unidade Militar de Emergência (UME), foram mobilizadas. A Proteção Civil emitiu alertas móveis a pedir calma e instruindo os residentes a seguirem as diretrizes de segurança.

