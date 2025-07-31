Vídeo. Ozzy Osbourne homenageado em procissão pública em Birmingham

O cortejo avançou pela Broad Street e parou no banco Black Sabbath, uma homenagem à banda colocada perto do canal em 2019.
Osbourne, que faleceu na passada terça-feira aos 76 anos, foi o vocalista dos Black Sabbath, formados em Birmingham em 1968.
A família assistiu à passagem do cortejo, acompanhada por uma banda de metais ao vivo. O evento foi organizado e financiado pela família.
Desde a sua morte, fãs têm visitado locais na cidade ligados a Osbourne e aos Black Sabbath. Birmingham é frequentemente chamada de berço do heavy metal.