A família de Ozzy Osbourne coloca flores e vê as flores deixadas no banco da Black Sabbath Bridge, em Birmingham, Inglaterra, quarta-feira, 30 de julho de 2025
No Comment

Vídeo. Ozzy Osbourne homenageado em procissão pública em Birmingham

Últimas notícias:

Milhares de pessoas alinharam-se nas ruas de Birmingham, na quarta-feira, enquanto um carro fúnebre transportava o corpo de Ozzy Osbourne pela cidade onde nasceu a banda Black Sabbath.

O cortejo avançou pela Broad Street e parou no banco Black Sabbath, uma homenagem à banda colocada perto do canal em 2019.

Osbourne, que faleceu na passada terça-feira aos 76 anos, foi o vocalista dos Black Sabbath, formados em Birmingham em 1968.

A família assistiu à passagem do cortejo, acompanhada por uma banda de metais ao vivo. O evento foi organizado e financiado pela família.

Desde a sua morte, fãs têm visitado locais na cidade ligados a Osbourne e aos Black Sabbath. Birmingham é frequentemente chamada de berço do heavy metal.

