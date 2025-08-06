Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Palestinianos choram o seu familiar que foi morto enquanto tentava alcançar os camiões de ajuda que entravam na Faixa de Gaza através da passagem de Zikim, no Hospital Shifa na Cidade de Gaza, a 6 de agosto de 2025.
No Comment

Vídeo. Ataques aéreos israelitas matam dezenas em Gaza atingindo clínica da ONU

Últimas notícias:

Ataques aéreos israelitas atingiram áreas perto de uma clínica gerida pela ONU na Cidade de Gaza, esta quarta-feira, destruindo casas e tendas que abrigavam pessoas deslocadas, segundo a agência de notícias palestiniana Wafa.

Os ataques no enclave continuaram ao longo do dia, com pelo menos 23 mortos desde o amanhecer.

Autoridades de saúde em Gaza informaram que as forças israelitas também abriram fogo na terça-feira, matando pelo menos 45 pessoas, incluindo 26 perto do Corredor Morag e seis perto de um local de ajuda humanitária em Teina.

O Ministério da Saúde de Gaza, considerado pelas Nações Unidas como a principal fonte de dados de vítimas, afirma que mais de 61.000 pessoas morreram e mais de 150.000 ficaram feridas.

