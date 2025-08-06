Vídeo. Ataques aéreos israelitas matam dezenas em Gaza atingindo clínica da ONU

Os ataques no enclave continuaram ao longo do dia, com pelo menos 23 mortos desde o amanhecer.
Autoridades de saúde em Gaza informaram que as forças israelitas também abriram fogo na terça-feira, matando pelo menos 45 pessoas, incluindo 26 perto do Corredor Morag e seis perto de um local de ajuda humanitária em Teina.
O Ministério da Saúde de Gaza, considerado pelas Nações Unidas como a principal fonte de dados de vítimas, afirma que mais de 61.000 pessoas morreram e mais de 150.000 ficaram feridas.