Carros passam por um incêndio florestal de rápida propagação numa região mediterrânica de França, perto da fronteira com Espanha, na terça-feira, 5 de agosto de 2025.
No Comment

Vídeo. França enfrenta maior incêndio do verão em Aude, um morto

Últimas notícias:

O maior incêndio deste verão em França causou a morte de uma pessoa e feriu nove outras ao espalhar-se por 13.000 hectares em Aude até quarta-feira.

O incêndio, que começou na terça-feira, continua a avançar e já atravessou 15 comunas no maciço de Corbières, onde florestas de pinheiros e vegetação rasteira continuam a arder.

Uma mulher idosa foi encontrada morta na sua casa em Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse. Nove pessoas ficaram feridas, incluindo uma em estado crítico.

Quase 1.900 bombeiros e 500 veículos foram mobilizados, com toda a frota nacional de aviões de combate a incêndios a ser utilizada para conter as chamas.

Os residentes são aconselhados a permanecer em casa, a menos que sejam ordenados a evacuar.

