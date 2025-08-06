Vídeo. França enfrenta maior incêndio do verão em Aude, um morto

O incêndio, que começou na terça-feira, continua a avançar e já atravessou 15 comunas no maciço de Corbières, onde florestas de pinheiros e vegetação rasteira continuam a arder.
Uma mulher idosa foi encontrada morta na sua casa em Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse. Nove pessoas ficaram feridas, incluindo uma em estado crítico.
Quase 1.900 bombeiros e 500 veículos foram mobilizados, com toda a frota nacional de aviões de combate a incêndios a ser utilizada para conter as chamas.
Os residentes são aconselhados a permanecer em casa, a menos que sejam ordenados a evacuar.