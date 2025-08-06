Vídeo. Hiroshima recorda vítimas no 80.º aniversário da bomba atómica

A cerimónia teve lugar no Parque Memorial da Paz, esta quarta-feira, tendo o primeiro-ministro Shigeru Ishiba, o presidente da câmara da cidade e outros oficiais depositado flores no cenotáfio. Foi observado um minuto de silêncio às 8:15 da manhã, a hora exata em que a bomba atómica atingiu a cidade a 6 de agosto de 1945. Pombas brancas foram libertadas após o discurso do presidente da câmara.
O bombardeamento matou 140.000 pessoas em Hiroshima, seguido por um segundo ataque a Nagasaki que ceifou 70.000 vidas. O Japão rendeu-se dias depois, terminando a Segunda Guerra Mundial. Menos de 100.000 sobreviventes dos bombardeamentos atómicos estão ainda vivos hoje.