Convidados oferecem água durante uma cerimónia para assinalar o 80.º aniversário do bombardeamento no Parque Memorial da Paz de Hiroshima, em Hiroshima, oeste do Japão, quarta-feira, 6 de agosto de 2025.
No Comment

Vídeo. Hiroshima recorda vítimas no 80.º aniversário da bomba atómica

Últimas notícias:

Hiroshima comemorou o 80º aniversário do bombardeamento atómico pelos EUA que devastou a cidade e matou 140.000 pessoas.

A cerimónia teve lugar no Parque Memorial da Paz, esta quarta-feira, tendo o primeiro-ministro Shigeru Ishiba, o presidente da câmara da cidade e outros oficiais depositado flores no cenotáfio. Foi observado um minuto de silêncio às 8:15 da manhã, a hora exata em que a bomba atómica atingiu a cidade a 6 de agosto de 1945. Pombas brancas foram libertadas após o discurso do presidente da câmara.

O bombardeamento matou 140.000 pessoas em Hiroshima, seguido por um segundo ataque a Nagasaki que ceifou 70.000 vidas. O Japão rendeu-se dias depois, terminando a Segunda Guerra Mundial. Menos de 100.000 sobreviventes dos bombardeamentos atómicos estão ainda vivos hoje.

