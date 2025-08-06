Vídeo. Lanternas lançadas no rio de Hiroshima em homenagem às vítimas da bomba atómica

Centenas de participantes escreveram mensagens de paz em lanternas de papel antes de as lançarem ao mar perto do Domo da Bomba Atómica, uma das poucas estruturas que resistiram à explosão de 1945. Entre eles estava Mieko Nishimura, residente local, que compareceu com a filha para homenagear a bisavó, morta no bombardeamento.
Mais cedo, cerca de 55.000 pessoas, incluindo delegados de 120 países e regiões, participaram numa cerimónia no Parque da Paz de Hiroshima.
O ataque de 1945 matou 140.000 pessoas e levou à rendição do Japão, pondo fim à Segunda Guerra Mundial.