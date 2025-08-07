Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Cães no Ginásio: Primeiro Ginásio para Cães na China Abre em Xangai
No Comment

Vídeo. Xangai inaugura primeiro centro de fitness para cães na China

Últimas notícias:

Um novo tipo de centro de fitness abriu no West Bund de Xangai — mas os seus clientes são todos cães.

Apresentado como o primeiro ginásio dedicado exclusivamente a cães na China, o Gogogym rapidamente atraiu a atenção de donos de animais ansiosos por manter os seus cães ativos e saudáveis.

O espaço oferece hidroterapia, passadeiras submersas e exercícios orientados que visam melhorar a mobilidade e a saúde geral.

“Estes métodos são muito mais suaves para o corpo do que as passadeiras terrestres”, disse a terapeuta de animais Lu Yilin.

Os donos de cães afirmam que o ginásio ajuda na gestão do peso e no cuidado das articulações a longo prazo para animais mais velhos.

