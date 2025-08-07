Vídeo. Xangai inaugura primeiro centro de fitness para cães na China

Apresentado como o primeiro ginásio dedicado exclusivamente a cães na China, o Gogogym rapidamente atraiu a atenção de donos de animais ansiosos por manter os seus cães ativos e saudáveis.
O espaço oferece hidroterapia, passadeiras submersas e exercícios orientados que visam melhorar a mobilidade e a saúde geral.
“Estes métodos são muito mais suaves para o corpo do que as passadeiras terrestres”, disse a terapeuta de animais Lu Yilin.
Os donos de cães afirmam que o ginásio ajuda na gestão do peso e no cuidado das articulações a longo prazo para animais mais velhos.