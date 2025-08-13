Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Pessoas apanham sol junto ao Lago Ada Ciganlija em Belgrado, Sérvia, na terça-feira, 12 de agosto de 2025
No Comment

Vídeo. Calor extremo atinge sul da Europa com alertas vermelhos emitidos

Últimas notícias:

Os turistas em Viena continuam a desfrutar dos tradicionais passeios de carruagem Fiaker pelo centro histórico, enquanto as autoridades estudam o impacto das altas temperaturas nos cavalos de trabalho.

O projeto de dois anos, liderado pela Universidade de Medicina Veterinária e pelos responsáveis do município, vai monitorizar cavalos de tração e de desporto durante todas as estações do ano, medindo sinais vitais, indicadores de stress e comportamento.

Em Espanha, uma onda de calor desde 3 de agosto desencadeou alertas vermelhos na Andaluzia e no País Basco, onde as temperaturas atingiram os 44°C.

A Croácia mantém-se sob alerta vermelho em quatro regiões, com temperaturas costeiras a excederem os 35°C e calor perigoso no interior a atingir os 37°C na Dalmácia.

