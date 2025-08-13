Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Carros queimados são vistos num parque de viaturas apreendidas em Kato Achaia, durante um incêndio florestal perto da cidade de Patras, no oeste da Grécia, na quarta-feira, 13 de agosto de 2025
No Comment

Vídeo. Grécia enfrenta múltiplos incêndios florestais e ventos fortes

Últimas notícias:

Bombeiros e populares combatem incêndios florestais, esta quarta-feira, enquanto as chamas se propagam nos arredores de Patras, a terceira maior cidade da Grécia.

Sete grandes incêndios florestais, principalmente no oeste, forçaram repetidas evacuações, destruindo casas e negócios.

Equipas de emergência correram para Patras quando um incêndio florestal atravessou a floresta montanhosa em direção a uma zona industrial.

Fortes ventos dificultaram as operações em Zakynthos e Cefalónia, onde as autoridades estavam prontas para evacuar áreas turísticas, apesar de não haver ameaça imediata.

Incêndios também devastaram partes do continente ocidental e em Chios, no leste do Egeu. Serviços de proteção civil emitiram mais de 20 alertas de evacuação e segurança em todo o país na terça-feira.

