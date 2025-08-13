Vídeo. Grécia enfrenta múltiplos incêndios florestais e ventos fortes

Sete grandes incêndios florestais, principalmente no oeste, forçaram repetidas evacuações, destruindo casas e negócios.
Equipas de emergência correram para Patras quando um incêndio florestal atravessou a floresta montanhosa em direção a uma zona industrial.
Fortes ventos dificultaram as operações em Zakynthos e Cefalónia, onde as autoridades estavam prontas para evacuar áreas turísticas, apesar de não haver ameaça imediata.
Incêndios também devastaram partes do continente ocidental e em Chios, no leste do Egeu. Serviços de proteção civil emitiram mais de 20 alertas de evacuação e segurança em todo o país na terça-feira.