Esta imagem de satélite fornecida pela Maxar Technologies mostra uma linha de fogo ativa para um incêndio florestal em Trancoso, Portugal, terça-feira, 12 de agosto de 2025
No Comment

Vídeo. Bombeiros lutam para conter incêndios no norte e centro de Portugal

Últimas notícias:

Milhares de bombeiros continuam a combater incêndios, esta quinta-feira.

Milhares de bombeiros em Portugal estão a combater incêndios, esta quinta-feira, enquanto as chamas ameaçam as regiões norte e centro após semanas de calor intenso no sul da Europa.

Em Aguiar da Beira, aviões de combate a incêndios sobrevoam a área enquanto as equipas terrestres trabalham em condições difíceis.

Em Arganil, no distrito de Coimbra, foram mobilizados 890 bombeiros após as chamas se alastrarem aos municípios vizinhos, obrigando a evacuações e cercando a histórica aldeia de Piódão.

Mais a norte, em Trancoso, centenas de bombeiros enfrentaram ventos fortes e terreno montanhoso, dificultando os esforços de contenção.

As autoridades mantêm um estado de alerta máximo até sexta-feira, citando o risco extremo de incêndios florestais causado pelas altas temperaturas, condições secas e ventos fortes.

