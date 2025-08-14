Vídeo. Bombeiros lutam para conter incêndios no norte e centro de Portugal

Milhares de bombeiros em Portugal estão a combater incêndios, esta quinta-feira, enquanto as chamas ameaçam as regiões norte e centro após semanas de calor intenso no sul da Europa.
Em Aguiar da Beira, aviões de combate a incêndios sobrevoam a área enquanto as equipas terrestres trabalham em condições difíceis.
Em Arganil, no distrito de Coimbra, foram mobilizados 890 bombeiros após as chamas se alastrarem aos municípios vizinhos, obrigando a evacuações e cercando a histórica aldeia de Piódão.
Mais a norte, em Trancoso, centenas de bombeiros enfrentaram ventos fortes e terreno montanhoso, dificultando os esforços de contenção.
As autoridades mantêm um estado de alerta máximo até sexta-feira, citando o risco extremo de incêndios florestais causado pelas altas temperaturas, condições secas e ventos fortes.