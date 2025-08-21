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Fumo sobe aos céus após um ataque militar israelita em Khan Younis, na Faixa de Gaza, quinta-feira, 21 de agosto de 2025
No Comment

Vídeo. Ataque aéreo destrói tendas em Gaza enquanto Israel prepara nova operação

Últimas notícias:

Ataques aéreos israelitas atingiram o centro de Gaza na madrugada de quinta-feira, destruindo um campo para famílias deslocadas perto do Hospital Al-Aqsa em Deir al-Balah, enquanto continuavam os preparativos para uma ofensiva mais ampla.

O ataque, que ocorreu após avisos e o disparo de um míssil por drone, destruiu cerca de 100 tendas que abrigavam famílias já deslocadas por combates noutras áreas.

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Não foram reportadas vítimas, mas os incêndios espalharam-se rapidamente pelo campo, deixando civis a vasculhar as cinzas do pouco que conseguiram salvar.

Um jornalista da Associated Press registou o momento do impacto enquanto equipas de defesa civil trabalhavam para extinguir as chamas.

O ministro da Defesa de Israel aprovou um plano para mobilizar 60.000 reservistas e prolongar o serviço de mais 20.000, antes de uma operação que visa a Cidade de Gaza e a rede de túneis do Hamas. A medida surge numa altura em que aumentam as preocupações internacionais sobre a crise humanitária em Gaza, onde muitos habitantes estão deslocados e enfrentam a ameaça de fome.

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