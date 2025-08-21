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República Checa homenageia vítimas da ocupação soviética de 1968
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Vídeo. Praga comemora ocupação soviética de 1968 na Checoslováquia

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A República Checa assinalou na quinta-feira o aniversário da invasão da Checoslováquia pelo Pacto de Varsóvia em 1968, com eventos comemorativos em Praga e por todo o país.

Durante uma cerimónia junto ao edifício da Rádio Checa, onde ocorreram confrontos significativos há 57 anos, o Presidente Petr Pavel alertou contra a distorção da história e afirmou que relembrar eventos passados ajuda a honrar aqueles que lutaram pela liberdade.

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O Primeiro-Ministro Petr Fiala, o Presidente do Senado Miloš Vystrčil e outros altos funcionários depositaram coroas enquanto tocava música fúnebre.

Vystrčil disse que 1968 deve servir como um lembrete de que aqueles que colocam o poder antes do país não devem liderar. A invasão por tropas soviéticas, búlgaras, húngaras e polacas pôs fim aos esforços de reforma e iniciou um período de censura, purgas políticas e liberdades restritas.

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