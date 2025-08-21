Vídeo. Praga comemora ocupação soviética de 1968 na Checoslováquia

Durante uma cerimónia junto ao edifício da Rádio Checa, onde ocorreram confrontos significativos há 57 anos, o Presidente Petr Pavel alertou contra a distorção da história e afirmou que relembrar eventos passados ajuda a honrar aqueles que lutaram pela liberdade.
O Primeiro-Ministro Petr Fiala, o Presidente do Senado Miloš Vystrčil e outros altos funcionários depositaram coroas enquanto tocava música fúnebre.
Vystrčil disse que 1968 deve servir como um lembrete de que aqueles que colocam o poder antes do país não devem liderar. A invasão por tropas soviéticas, búlgaras, húngaras e polacas pôs fim aos esforços de reforma e iniciou um período de censura, purgas políticas e liberdades restritas.