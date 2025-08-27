Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Protesto a exigir o fim da guerra e a libertação dos reféns mantidos pelo Hamas e contra o governo do PM Benjamin Netanyahu em Tel Aviv, Israel, sábado, 23 de agosto de 2025
No Comment

Vídeo. Milhares de pessoas manifestam-se em Telavive para exigir a libertação de reféns em Gaza

Últimas notícias:

Manifestantes israelitas bloquearam as estradas principais de Telavive, na terça-feira, apelando a um cessar-fogo que traga de volta os reféns ainda retidos em Gaza.

Milhares de pessoas protestaram em Telavive após o Fórum das Famílias dos Reféns e Desaparecidos ter declarado um “Dia Nacional de Luta”. Na Praça dos Reféns, a ex-cativa Sharon Aloni Cunio apelou à ação, afirmando que existia um acordo que deveria ser implementado sem demora.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

O Hamas raptou 251 pessoas durante o ataque de 7 de outubro de 2023, que matou cerca de 1.200. A maioria das pessoas foi libertada em cessar-fogos anteriores, mas 50 continuam em Gaza, com as autoridades a acreditarem que cerca de 20 estão vivas. A ofensiva militar de Israel matou 62.819 pessoas, segundo o ministério da Saúde de Gaza, que afirma que cerca de metade eram mulheres e crianças.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE