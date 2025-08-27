Vídeo. Milhares de pessoas manifestam-se em Telavive para exigir a libertação de reféns em Gaza

Milhares de pessoas protestaram em Telavive após o Fórum das Famílias dos Reféns e Desaparecidos ter declarado um “Dia Nacional de Luta”. Na Praça dos Reféns, a ex-cativa Sharon Aloni Cunio apelou à ação, afirmando que existia um acordo que deveria ser implementado sem demora.
O Hamas raptou 251 pessoas durante o ataque de 7 de outubro de 2023, que matou cerca de 1.200. A maioria das pessoas foi libertada em cessar-fogos anteriores, mas 50 continuam em Gaza, com as autoridades a acreditarem que cerca de 20 estão vivas. A ofensiva militar de Israel matou 62.819 pessoas, segundo o ministério da Saúde de Gaza, que afirma que cerca de metade eram mulheres e crianças.