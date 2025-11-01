Vídeo. Furacão Melissa deixa rasto de devastação nas Caraíbas

Vários dias de chuva torrencial, ventos fortes e inundações catastróficas deixaram destruição generalizada nas Caraíbas.
Furacão Melissa atingiu a Jamaica, Cuba, o Haiti e a República Dominicana, inundou comunidades, destruiu culturas agrícolas e paralisou infraestruturas essenciais.
Estradas continuam cortadas e persistem cortes de eletricidade, enquanto as famílias têm dificuldade em aceder a água potável e abrigo.
Segundo a UNICEF, mais de 700 mil crianças foram afetadas, muitas estão deslocadas e escolas e serviços de saúde estão gravemente perturbados.