Vista aérea de Falmouth, Jamaica, sexta-feira, 31 de outubro de 2025, após a passagem do furacão Melissa
No Comment

Vídeo. Furacão Melissa deixa rasto de devastação nas Caraíbas

Últimas notícias:

Chuvas torrenciais e inundações do furacão Melissa provocaram devastação, deslocando famílias e afetando serviços na Jamaica, Cuba, Haiti e República Dominicana.

Vários dias de chuva torrencial, ventos fortes e inundações catastróficas deixaram destruição generalizada nas Caraíbas.

Furacão Melissa atingiu a Jamaica, Cuba, o Haiti e a República Dominicana, inundou comunidades, destruiu culturas agrícolas e paralisou infraestruturas essenciais.

Estradas continuam cortadas e persistem cortes de eletricidade, enquanto as famílias têm dificuldade em aceder a água potável e abrigo.

Segundo a UNICEF, mais de 700 mil crianças foram afetadas, muitas estão deslocadas e escolas e serviços de saúde estão gravemente perturbados.

