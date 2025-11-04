Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Rei Carlos III do Reino Unido torna Sir David Beckham Cavaleiro Bacharel durante a cerimónia de investidura no Castelo de Windsor, Berkshire, Inglaterra
No Comment

Vídeo. David Beckham é feito cavaleiro pelo rei Carlos III

Últimas notícias:

Carlos III agracia David Beckham com o título de cavaleiro no Castelo de Windsor, uma das mais altas distinções britânicas, pelos contributos ao desporto e à caridade.

David Beckham foi oficialmente agraciado com o título de cavaleiro pelo rei Carlos III, no Castelo de Windsor, passando a usar o título “Sir” pelos serviços prestados ao desporto e a causas solidárias

O antigo capitão de Inglaterra, de 50 anos, disse que foi “sem dúvida o momento de que mais me orgulho”

Beckham colabora com a UNICEF há duas décadas e teve um papel‑chave na candidatura vencedora de Londres aos Jogos Olímpicos de 2012

A distinção coroa uma carreira ilustre, que inclui 115 internacionalizações por Inglaterra e grandes títulos ao serviço de Manchester United, Real Madrid e PSG

