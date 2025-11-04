Vídeo. David Beckham é feito cavaleiro pelo rei Carlos III

David Beckham foi oficialmente agraciado com o título de cavaleiro pelo rei Carlos III, no Castelo de Windsor, passando a usar o título “Sir” pelos serviços prestados ao desporto e a causas solidárias
O antigo capitão de Inglaterra, de 50 anos, disse que foi “sem dúvida o momento de que mais me orgulho”
Beckham colabora com a UNICEF há duas décadas e teve um papel‑chave na candidatura vencedora de Londres aos Jogos Olímpicos de 2012
A distinção coroa uma carreira ilustre, que inclui 115 internacionalizações por Inglaterra e grandes títulos ao serviço de Manchester United, Real Madrid e PSG