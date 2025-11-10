Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Pimentos vermelhos de Espelette
No Comment

Vídeo. Festival da pimenta-de-Espelette: gastronomia, música e milhares de visitantes

Últimas notícias:

Fim de outubro, Espelette, País Basco, celebra a colheita da pimenta vermelha com festival de música, mercados e refeições comunitárias, atraindo até 20 000 pessoas.

Todos os anos, no final de outubro, a vila de Espelette, no País Basco, celebra o seu pimento vermelho, numa altura em que a época de colheita está a terminar.

As ruas enchem-se de música, mercados e refeições partilhadas. Os produtores penduram réstias de pimentos a secar nas fachadas brancas, uma imagem habitual por aqui.

O festival inclui uma grande feira gastronómica e de artesanato com produtos regionais.

Músicos bascos e grupos de dança atuam na praça principal e, no sábado à noite, muitos residentes juntam-se a um jantar comunitário.

No domingo, uma missa é seguida da bênção dos pimentos e de um desfile de confrarias gastronómicas em traje tradicional.

Os restaurantes locais preparam pratos à base de pimento para os visitantes. O evento pode atrair até 20 mil pessoas.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE