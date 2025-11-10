Vídeo. Festival da pimenta-de-Espelette: gastronomia, música e milhares de visitantes

Todos os anos, no final de outubro, a vila de Espelette, no País Basco, celebra o seu pimento vermelho, numa altura em que a época de colheita está a terminar.

As ruas enchem-se de música, mercados e refeições partilhadas. Os produtores penduram réstias de pimentos a secar nas fachadas brancas, uma imagem habitual por aqui.

O festival inclui uma grande feira gastronómica e de artesanato com produtos regionais.

Músicos bascos e grupos de dança atuam na praça principal e, no sábado à noite, muitos residentes juntam-se a um jantar comunitário.

No domingo, uma missa é seguida da bênção dos pimentos e de um desfile de confrarias gastronómicas em traje tradicional.

Os restaurantes locais preparam pratos à base de pimento para os visitantes. O evento pode atrair até 20 mil pessoas.