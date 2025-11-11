Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Desenho de Rembrandt, "Young Lion Resting", Paris, França, 3 nov. 2025
No Comment

Vídeo. Raro desenho de leão de Rembrandt com 400 anos vai a leilão

Últimas notícias:

Raro desenho de Rembrandt, "Young Lion Resting", pode alcançar até 20 milhões de dólares em leilão, com as receitas a apoiar a Panthera, dedicada à conservação de felinos selvagens.

Um raro desenho de Rembrandt vai a leilão, podendo atingir até 20 milhões de dólares. A pequena obra, “Young Lion Resting”, foi criada entre 1638 e 1642 e é o único desenho de um animal do artista ainda em mãos privadas.

O atual proprietário, o colecionador Thomas Kaplan, vai vendê-la para angariar fundos para a Panthera, a organização de conservação de felinos selvagens que fundou. Com apenas 11,5 por 15 centímetros, o esboço capta a força serena de um leão com grande precisão.

Especialistas dizem que reflete o período mais enérgico de Rembrandt, quando experimentava de forma arrojada com a luz e o movimento.

A venda poderá dar um impulso significativo aos esforços de proteção de espécies ameaçadas, como leões, leopardos e jaguares. Para Kaplan, é uma forma de permitir que um leão ajude a salvar muitos outros.

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

