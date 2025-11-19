Vídeo. Sanita de ouro maciço vendida em leilão por 12 milhões de dólares

A sanita de ouro de 18 quilates, de 101 quilos, intitulada “America”, de Maurizio Cattelan, foi vendida por 12,1 milhões de dólares num leilão da Sotheby’s, em Nova Iorque, na terça-feira.
A obra, criada em 2016 como sátira à riqueza extrema, tinha um preço de base de cerca de 10 milhões de dólares.
É uma de duas versões produzidas pelo artista italiano; a outra esteve exposta no Museu Guggenheim antes de ser roubada do Palácio de Blenheim, em Inglaterra.
Investigadores acreditam que a sanita desaparecida terá sido derretida. A peça leiloada esteve exposta na Sotheby’s antes da venda.