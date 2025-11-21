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Recuperados primeiros artefactos do galeão San José: canhão, moedas cunhadas à mão e vaso
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Vídeo. Colômbia recupera primeiros artefactos do naufrágio do San José de 1708

Últimas notícias:

Cientistas colombianos recuperaram os primeiros artefactos do naufrágio de 1708 do navio San José, carregado de tesouros e no centro de disputas legais e diplomáticas

A Colômbia recuperou os primeiros artefactos do naufrágio de 1708 do San José, navio que se acredita guardar milhares de milhões em ouro, prata e esmeraldas.

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O Ministério das Culturas informou que um canhão, três moedas e uma chávena de porcelana foram içados de quase 600 metros de profundidade no âmbito de uma missão científica para estudar o naufrágio, e não para recuperar tesouro.

Afundado após um ataque de uma frota inglesa, o navio continua a ser objeto de disputas judiciais entre a Colômbia, a Espanha e investidores norte-americanos sobre os direitos de propriedade.

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