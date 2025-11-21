Vídeo. Colômbia recupera primeiros artefactos do naufrágio do San José de 1708

A Colômbia recuperou os primeiros artefactos do naufrágio de 1708 do San José, navio que se acredita guardar milhares de milhões em ouro, prata e esmeraldas.
O Ministério das Culturas informou que um canhão, três moedas e uma chávena de porcelana foram içados de quase 600 metros de profundidade no âmbito de uma missão científica para estudar o naufrágio, e não para recuperar tesouro.
Afundado após um ataque de uma frota inglesa, o navio continua a ser objeto de disputas judiciais entre a Colômbia, a Espanha e investidores norte-americanos sobre os direitos de propriedade.