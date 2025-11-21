Vídeo. Rússia ataca Zaporíjia com drones e faz pelo menos 5 mortos

Pelo menos cinco pessoas morreram na noite de quinta-feira, depois de um ataque com drones russos ter atingido Zaporíjia, disse a Ucrânia. Outras três ficaram feridas, com os incêndios a alastrarem a bancas de mercado e a uma viatura, mantendo os bombeiros no local até de madrugada.
Segundo as autoridades, psicólogos prestaram apoio a cerca de uma dúzia de pessoas no local, enquanto equipas de inativação de explosivos procuravam engenhos não detonados. Ataques semelhantes em Odessa feriram cinco pessoas, incluindo uma criança, e danificaram vários edifícios.
À margem dos ataques, o presidente Zelenskyy reuniu-se com responsáveis norte-americanos de visita e afirmou que ambas as partes estavam prontas para trabalhar em passos práticos rumo à paz, sublinhando a necessidade de um progresso constante e honesto.