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Apagam incêndio equipas de socorro num mercado destruído por ataque aéreo russo em Zaporizhzhia
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Vídeo. Rússia ataca Zaporíjia com drones e faz pelo menos 5 mortos

Últimas notícias:

Ucrânia reporta cinco mortos após ataque com drone russo em Zaporíjia, enquanto autoridades trabalham para conter incêndios e avaliar danos.

Pelo menos cinco pessoas morreram na noite de quinta-feira, depois de um ataque com drones russos ter atingido Zaporíjia, disse a Ucrânia. Outras três ficaram feridas, com os incêndios a alastrarem a bancas de mercado e a uma viatura, mantendo os bombeiros no local até de madrugada.

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Segundo as autoridades, psicólogos prestaram apoio a cerca de uma dúzia de pessoas no local, enquanto equipas de inativação de explosivos procuravam engenhos não detonados. Ataques semelhantes em Odessa feriram cinco pessoas, incluindo uma criança, e danificaram vários edifícios.

À margem dos ataques, o presidente Zelenskyy reuniu-se com responsáveis norte-americanos de visita e afirmou que ambas as partes estavam prontas para trabalhar em passos práticos rumo à paz, sublinhando a necessidade de um progresso constante e honesto.

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