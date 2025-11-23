Vídeo. Camp Nou reabre e adeptos do Barcelona regressam dois anos depois

Camp Nou reabriu portas no sábado à noite, permitindo o regresso dos adeptos do Barcelona após mais de dois anos de obras.
Cerca de 45 mil adeptos encheram o estádio a meia lotação, celebrando a oportunidade de voltar à sua casa icónica.
Para muitos, a noite assinalou o fim de uma longa espera de 900 dias passada no distante Estádio Olímpico.
Mas ainda há trabalhos significativos até o novo Camp Nou estar concluído e pronto a receber 105 mil adeptos.
O anel superior do Camp Nou continua, em grande parte, uma estrutura de vigas e pilares de metal e betão. Enormes gruas de construção dominam o estádio e são visíveis das bancadas, e há zonas que parecem um estaleiro de obras.