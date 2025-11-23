Vídeo. Camp Nou reabre e adeptos do Barcelona regressam dois anos depois

Camp Nou reabriu portas no sábado à noite, permitindo o regresso dos adeptos do Barcelona após mais de dois anos de obras.

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Cerca de 45 mil adeptos encheram o estádio a meia lotação, celebrando a oportunidade de voltar à sua casa icónica.

Para muitos, a noite assinalou o fim de uma longa espera de 900 dias passada no distante Estádio Olímpico.

Mas ainda há trabalhos significativos até o novo Camp Nou estar concluído e pronto a receber 105 mil adeptos.

O anel superior do Camp Nou continua, em grande parte, uma estrutura de vigas e pilares de metal e betão. Enormes gruas de construção dominam o estádio e são visíveis das bancadas, e há zonas que parecem um estaleiro de obras.