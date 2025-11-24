Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Festival Tori-no-ichi de Tóquio atrai multidões à procura de «ancinhos da sorte»
No Comment

Vídeo. Tóquio: festival multissecular Tori-no-ichi atrai visitantes ao santuário Ootori

Últimas notícias:

Festival anual Tori-no-ichi atrai multidões ao Santuário Ootori, em Tóquio, na segunda‑feira; visitantes compram ancinhos kumade, associados à prosperidade

O festival anual Tori-no-ichi abriu na segunda-feira no Santuário Ootori, no bairro de Asakusa, em Tóquio, atraindo comerciantes e turistas que procuram garantir boa sorte para o próximo ano.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

O evento centenário, realizado todos os anos em novembro nos dias do zodíaco associados ao Galo, conta com longas filas de bancas que vendem ancinhos de bambu decorativos, conhecidos como kumade.

Decorados com símbolos de sorte, como moedas de ouro, pargo vermelho e figuras do animal do zodíaco do próximo ano, o Cavalo, acredita-se que estes ancinhos ajudam os donos a atrair prosperidade.

Os vendedores despedem os compradores com palmas e cânticos rituais, tradição que perdura desde o período Edo.

Um visitante disse esperar que o kumade traga sorte à família e aos funcionários, numa altura de inflação elevada. O festival prolonga-se pela noite dentro em Asakusa.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE