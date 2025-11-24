Vídeo. Tóquio: festival multissecular Tori-no-ichi atrai visitantes ao santuário Ootori

O festival anual Tori-no-ichi abriu na segunda-feira no Santuário Ootori, no bairro de Asakusa, em Tóquio, atraindo comerciantes e turistas que procuram garantir boa sorte para o próximo ano.
O evento centenário, realizado todos os anos em novembro nos dias do zodíaco associados ao Galo, conta com longas filas de bancas que vendem ancinhos de bambu decorativos, conhecidos como kumade.
Decorados com símbolos de sorte, como moedas de ouro, pargo vermelho e figuras do animal do zodíaco do próximo ano, o Cavalo, acredita-se que estes ancinhos ajudam os donos a atrair prosperidade.
Os vendedores despedem os compradores com palmas e cânticos rituais, tradição que perdura desde o período Edo.
Um visitante disse esperar que o kumade traga sorte à família e aos funcionários, numa altura de inflação elevada. O festival prolonga-se pela noite dentro em Asakusa.