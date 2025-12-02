Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Jovem manifestante grita palavras de ordem anti-governamentais enquanto milhares saem às ruas de Sofia, capital da Bulgária
No Comment

Vídeo. Bulgária Protesto em Sófia degenera em violência contra proposta de orçamento de 2026

Últimas notícias:

Manifestação pacífica em Sofia degenerou em violência enquanto dezenas de milhares de búlgaros se manifestavam contra a proposta de orçamento de 2026 do governo.

Uma concentração pacífica em Sófia tornou-se violenta, com dezenas de milhares de búlgaros a protestarem contra a proposta de orçamento para 2026 do governo.

Inicialmente calma, a manifestação juntou jovens a gritar “Demissão” e a exigir alterações.

A tensão aumentou quando pequenos grupos avançaram para a sede do partido no poder e atiraram cadeiras a edifícios e à polícia.

Imagens mostraram confrontos, contentores de lixo incendiados e viaturas policiais vandalizadas.

Dias antes, o governo retirou a proposta de orçamento após protestos semelhantes e prometeu retomar o diálogo com organizações patronais e sindicatos.

