Vídeo. Bulgária Protesto em Sófia degenera em violência contra proposta de orçamento de 2026

Uma concentração pacífica em Sófia tornou-se violenta, com dezenas de milhares de búlgaros a protestarem contra a proposta de orçamento para 2026 do governo.
Inicialmente calma, a manifestação juntou jovens a gritar “Demissão” e a exigir alterações.
A tensão aumentou quando pequenos grupos avançaram para a sede do partido no poder e atiraram cadeiras a edifícios e à polícia.
Imagens mostraram confrontos, contentores de lixo incendiados e viaturas policiais vandalizadas.
Dias antes, o governo retirou a proposta de orçamento após protestos semelhantes e prometeu retomar o diálogo com organizações patronais e sindicatos.