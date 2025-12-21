Vídeo. Irlanda: solstício de inverno em Newgrange atrai 2 000 visitantes

Cerca de 2 000 pessoas reuniram-se em Newgrange, na Irlanda, para celebrar o solstício de inverno.
Túmulo de passagem neolítico, integrado no complexo de Brú na Bóinne, foi concebido para que a luz solar entre na câmara interior ao nascer do sol.
Céu maioritariamente limpo, mas nuvens baixas no horizonte a nascente ocultaram o nascer do sol. Ainda assim, luz suficiente filtrou pela abertura no teto para que o efeito fosse visível. À medida que a nebulosidade se dissipou, já mais tarde de manhã, visitantes fizeram fila para entrar na câmara.
Ao nascer do sol, apenas 14 pessoas estavam no interior: dois guias e seis vencedores do sorteio gratuito do solstício, cada um com um acompanhante.