Barcos coloridos com tripulações em trajes de fantasia remam pelo Grande Canal de Veneza
No Comment

Vídeo. Carnaval de Veneza arranca com desfile de barcos coloridos e alusão aos Jogos Olímpicos de 2026

Últimas notícias:

Arrancou em Veneza o mais famoso carnaval italiano, com desfile flutuante no Grande Canal. Tema «Olimpo», ligado aos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, decorre até 17 de fevereiro.

Dezenas de embarcações ricamente decoradas, tripuladas por remadores com trajes elaborados, percorreram a lagoa enquanto multidões se concentravam nas pontes e ao longo das margens. O cortejo terminou junto à Ponte de Rialto, onde nuvens de enfeites caíram sobre as embarcações e os espectadores.

O evento deu início a uma temporada de Carnaval assente em desfiles, bailes de máscaras e atuações de rua que atraem visitantes de todo o mundo. O tema deste ano, “Olimpo. Regresso às origens dos Jogos”, liga as comemorações aos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, com abertura prevista para 6 de fevereiro, em Milão e Cortina.

A organização afirma que a edição de 2026 dá especial destaque às tradições mais antigas de Veneza, adaptadas a um público contemporâneo. O Carnaval decorre até meados de fevereiro, com a abertura oficial marcada para 31 de janeiro, na Praça de São Marcos, e eventos a prolongarem-se até 17 de fevereiro.

São esperadas entre várias centenas de milhares e um milhão de pessoas, sendo o último fim de semana e a Terça-feira de Carnaval os dias de maior afluência.

