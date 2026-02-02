Vídeo. Carnaval de Veneza arranca com desfile de barcos coloridos e alusão aos Jogos Olímpicos de 2026

Dezenas de embarcações ricamente decoradas, tripuladas por remadores com trajes elaborados, percorreram a lagoa enquanto multidões se concentravam nas pontes e ao longo das margens. O cortejo terminou junto à Ponte de Rialto, onde nuvens de enfeites caíram sobre as embarcações e os espectadores.

O evento deu início a uma temporada de Carnaval assente em desfiles, bailes de máscaras e atuações de rua que atraem visitantes de todo o mundo. O tema deste ano, “Olimpo. Regresso às origens dos Jogos”, liga as comemorações aos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, com abertura prevista para 6 de fevereiro, em Milão e Cortina.

A organização afirma que a edição de 2026 dá especial destaque às tradições mais antigas de Veneza, adaptadas a um público contemporâneo. O Carnaval decorre até meados de fevereiro, com a abertura oficial marcada para 31 de janeiro, na Praça de São Marcos, e eventos a prolongarem-se até 17 de fevereiro.

São esperadas entre várias centenas de milhares e um milhão de pessoas, sendo o último fim de semana e a Terça-feira de Carnaval os dias de maior afluência.