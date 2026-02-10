Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
FILE: Mergulhadores com trajes tradicionais sul-coreanos "hanbok" atuam para celebrar a aproximação do feriado de Chuseok
No Comment

Vídeo. Coreia do Sul: mergulhadores assinalam Ano Novo Lunar com espetáculo subaquático em Seul

Últimas notícias:

Mergulhadores de scuba, vestidos com hanbok tradicional, assinalaram a chegada do Ano Novo Lunar com um espetáculo subaquático num aquário de Seul.

Para assinalar a aproximação do Ano Novo Lunar, mergulhadores equipados com hanbok, o traje tradicional da Coreia do Sul, apresentaram um espetáculo subaquático num aquário em Seul.

Os mergulhadores fizeram vénias, acenaram e exibiram faixas com votos de boas festas enquanto atuavam no interior de um grande tanque.

Famílias e crianças pequenas assistiram do exterior do aquário, e alguns mergulhadores alimentaram também animais marinhos durante o espetáculo.

Visitantes afirmaram que a iniciativa proporcionou uma experiência divertida às crianças e reforçou o ambiente festivo do período do Ano Novo Lunar

