Vídeo. Coreia do Sul: mergulhadores assinalam Ano Novo Lunar com espetáculo subaquático em Seul

Para assinalar a aproximação do Ano Novo Lunar, mergulhadores equipados com hanbok, o traje tradicional da Coreia do Sul, apresentaram um espetáculo subaquático num aquário em Seul.
Os mergulhadores fizeram vénias, acenaram e exibiram faixas com votos de boas festas enquanto atuavam no interior de um grande tanque.
Famílias e crianças pequenas assistiram do exterior do aquário, e alguns mergulhadores alimentaram também animais marinhos durante o espetáculo.
Visitantes afirmaram que a iniciativa proporcionou uma experiência divertida às crianças e reforçou o ambiente festivo do período do Ano Novo Lunar