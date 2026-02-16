Vídeo. França: cheias no oeste fazem dois mortos e deixam 81 departamentos em alerta

França enfrenta um dos episódios de cheias mais intensos dos últimos anos. Semanas de chuva contínua saturaram completamente os solos, fazendo com que até aguaceiros fracos representem uma ameaça. O serviço de vigilância fluvial Vigicrues assinala um número recorde de alertas simultâneos, com 81 departamentos afetados.

Pelo menos duas pessoas morreram e as falhas de eletricidade atingiram até 850 mil habitações, antes da intervenção das equipas da Enedis. A Gironde e o Lot-et-Garonne mantêm-se em vigilância máxima depois de os níveis dos rios terem ultrapassado recordes em La Réole e Cadillac.

Em 14 de fevereiro, a rutura de um dique em Sainte-Croix-du-Mont fez a água das cheias invadir Peyrat, cortando estradas e obrigando dezenas de pessoas a fugir. Os transportes foram perturbados na região de Bordéus, enquanto em Paris o Sena continua a subir.

A nova chuva prevista para o sul pode inverter a descida dos caudais, alimentando receios de novos danos na região de Agen.