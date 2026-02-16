Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Bombeiros empurram um barco insuflável por uma estrada inundada, com fortes cheias a atingirem o oeste de França durante a tempestade Nils, em La Réole
No Comment

Vídeo. França: cheias no oeste fazem dois mortos e deixam 81 departamentos em alerta

Últimas notícias:

Oeste de França enfrenta alertas de cheia sem precedentes, cortes generalizados de eletricidade e pelo menos duas mortes após semanas de chuva intensa saturarem solos e rios

França enfrenta um dos episódios de cheias mais intensos dos últimos anos. Semanas de chuva contínua saturaram completamente os solos, fazendo com que até aguaceiros fracos representem uma ameaça. O serviço de vigilância fluvial Vigicrues assinala um número recorde de alertas simultâneos, com 81 departamentos afetados.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Pelo menos duas pessoas morreram e as falhas de eletricidade atingiram até 850 mil habitações, antes da intervenção das equipas da Enedis. A Gironde e o Lot-et-Garonne mantêm-se em vigilância máxima depois de os níveis dos rios terem ultrapassado recordes em La Réole e Cadillac.

Em 14 de fevereiro, a rutura de um dique em Sainte-Croix-du-Mont fez a água das cheias invadir Peyrat, cortando estradas e obrigando dezenas de pessoas a fugir. Os transportes foram perturbados na região de Bordéus, enquanto em Paris o Sena continua a subir.

A nova chuva prevista para o sul pode inverter a descida dos caudais, alimentando receios de novos danos na região de Agen.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE