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Dois comboios colidiram perto de Hillerød, na Dinamarca, em 24 de abril de 2026
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Vídeo. Dinamarca: colisão frontal entre dois comboios faz vários feridos

Últimas notícias:

Colisão de dois comboios perto de Hillerød, na Dinamarca, provoca vários feridos.

Dois comboios colidiram na madrugada de quinta-feira perto de Hillerød, cerca de 40 km a norte de Copenhaga, mobilizando um grande dispositivo de emergência.

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A polícia descreveu o acidente como grave. A colisão aconteceu por volta das 6h30 numa linha ferroviária local.

Os Bombeiros da Grande Copenhaga indicaram que quatro pessoas ficaram em estado crítico e 12 sofreram ferimentos ligeiros.

Segundo a polícia, todos os passageiros foram retirados. As imagens mostravam as partes frontais de ambos os comboios esmagadas, embora tenham permanecido na vertical sobre os carris.

A presidente da câmara local, Trine Egetved, afirmou que alguns dos feridos foram transportados de helicóptero para o hospital. As autoridades ainda não divulgaram mais pormenores sobre a causa.

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