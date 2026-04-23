Vídeo. Dinamarca: colisão frontal entre dois comboios faz vários feridos

Dois comboios colidiram na madrugada de quinta-feira perto de Hillerød, cerca de 40 km a norte de Copenhaga, mobilizando um grande dispositivo de emergência.
A polícia descreveu o acidente como grave. A colisão aconteceu por volta das 6h30 numa linha ferroviária local.
Os Bombeiros da Grande Copenhaga indicaram que quatro pessoas ficaram em estado crítico e 12 sofreram ferimentos ligeiros.
Segundo a polícia, todos os passageiros foram retirados. As imagens mostravam as partes frontais de ambos os comboios esmagadas, embora tenham permanecido na vertical sobre os carris.
A presidente da câmara local, Trine Egetved, afirmou que alguns dos feridos foram transportados de helicóptero para o hospital. As autoridades ainda não divulgaram mais pormenores sobre a causa.